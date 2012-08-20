日本称岛屿争端不应伤及中日关系

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透东京8月20日电---周末中国多个城市爆发反日抗议活动，日本周一敦促中国保护其公民，并强调岛屿争端不应破坏中日关系。
中国多个城市周日爆发数千人参加的抗议游行，示威人群推到日系汽车，高喊谴责日本的口号。
中国保钓人士上周登上钓鱼岛後，日本一些右翼人士周日也赶赴钓鱼岛，并有10人登岛，此举引发中国多个城市爆发反日游行。
日本内阁官房长官藤村修（Osamu Fujimura）在新闻发布会上称：“两国都不想让尖阁列岛（中国称钓鱼岛）问题影响整体双边关系。中日关系是日本最重要的双边关系之一，要保持亚太地区稳定与繁荣，中国发挥建设性作用是必不可少的。”
“我们希望继续深化日中互惠互利关系，从更广阔的视野考虑问题，”藤村修说。
“对於中国的抗议游行，我们请求中方确保在华日本公民的安全。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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