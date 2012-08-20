日本称岛屿争端不应伤及中日关系

路透东京8月20日电---周末中国多个城市爆发反日抗议活动，日本周一敦促中国保护其公民，并强调岛屿争端不应破坏中日关系。

中国多个城市周日爆发数千人参加的抗议游行，示威人群推到日系汽车，高喊谴责日本的口号。

中国保钓人士上周登上钓鱼岛後，日本一些右翼人士周日也赶赴钓鱼岛，并有10人登岛，此举引发中国多个城市爆发反日游行。

日本内阁官房长官藤村修（Osamu Fujimura）在新闻发布会上称：“两国都不想让尖阁列岛（中国称钓鱼岛）问题影响整体双边关系。中日关系是日本最重要的双边关系之一，要保持亚太地区稳定与繁荣，中国发挥建设性作用是必不可少的。”

“我们希望继续深化日中互惠互利关系，从更广阔的视野考虑问题，”藤村修说。

“对於中国的抗议游行，我们请求中方确保在华日本公民的安全。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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