日本战机去年频繁紧急升空应对中国飞机

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透东京4月9日 -日本防卫省称，在截至3月的一年中，日本战机紧急升空应对中国飞机的次数创下纪录高位。领土争端以及围绕日本侵华历史的争议导致中日关系紧张。
在截至3月的一年中，日本战斗机为应对中国飞机而紧急升空415次，同比增加了36%，是日本防卫省2001年开始以国别区分公布该项数据以来最高。
领土争议和历史问题长期影响中日关系，而在去年11月中国宣布划设东海防空识别区，以及12月日本首相安倍晋三参拜靖国神社后，两国紧张关系进一步加深。
日本防卫省官员Akira Asai称，过去一年，中国的战斗机和其他飞机似乎扩大了活动范围。
去年7月，一架中国Y-8预警飞机首次经过日本南部岛屿附近的国际空域，进入太平洋上空，而后原路返回飞过东海上空。
同期日本战机针对俄罗斯飞机的紧急升空次数增加了45%至359次，也创下了纪录高位；同期日本战机紧急升空总次数为810次，创下24年高位。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。