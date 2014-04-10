日本战机去年频繁紧急升空应对中国飞机

路透东京4月9日 -日本防卫省称，在截至3月的一年中，日本战机紧急升空应对中国飞机的次数创下纪录高位。领土争端以及围绕日本侵华历史的争议导致中日关系紧张。

在截至3月的一年中，日本战斗机为应对中国飞机而紧急升空415次，同比增加了36%，是日本防卫省2001年开始以国别区分公布该项数据以来最高。

领土争议和历史问题长期影响中日关系，而在去年11月中国宣布划设东海防空识别区，以及12月日本首相安倍晋三参拜靖国神社后，两国紧张关系进一步加深。

日本防卫省官员Akira Asai称，过去一年，中国的战斗机和其他飞机似乎扩大了活动范围。

去年7月，一架中国Y-8预警飞机首次经过日本南部岛屿附近的国际空域，进入太平洋上空，而后原路返回飞过东海上空。

同期日本战机针对俄罗斯飞机的紧急升空次数增加了45%至359次，也创下了纪录高位；同期日本战机紧急升空总次数为810次，创下24年高位。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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