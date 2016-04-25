今年1-3月日本战机为应对中国飞机而紧急升空的次数大增

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月22日 - 日本防卫省周五称，今年头三个月日本战机为应对中国飞机而紧急升空的次数为198次，较去年同期的的93次增加一倍多，凸显“安全环境更加严峻”。

在截止3月31日的一年内，这类紧急升空次数达到创纪录的571次，较上年度增加23%。

“单是（战机）紧急升空次数不能反映全面情况，但我们应当认识到，（紧急升空次数）增加……表明安全环境更加严峻。”日本防卫省统合幕僚监部公共事务负责人Kazuhiko Fukuda对记者说。

“中国空军正进行现代化，目的显然是提高在远空的空战能力……而基于此目标的具体活动在这些数据中得到了反映。”

中日关系长期因东海岛屿争议、地区竞争关系以及日本侵略战争遗留问题受到影响。（完）