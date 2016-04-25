今年1-3月日本战机为应对中国飞机而紧急升空的次数大增

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月22日 - 日本防卫省周五称，今年头三个月日本战机为应对中国飞机而紧急升空的次数为198次，较去年同期的的93次增加一倍多，凸显“安全环境更加严峻”。
在截止3月31日的一年内，这类紧急升空次数达到创纪录的571次，较上年度增加23%。
“单是（战机）紧急升空次数不能反映全面情况，但我们应当认识到，（紧急升空次数）增加……表明安全环境更加严峻。”日本防卫省统合幕僚监部公共事务负责人Kazuhiko Fukuda对记者说。
“中国空军正进行现代化，目的显然是提高在远空的空战能力……而基于此目标的具体活动在这些数据中得到了反映。”
中日关系长期因东海岛屿争议、地区竞争关系以及日本侵略战争遗留问题受到影响。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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