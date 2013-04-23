日本议员集体参拜靖国神社加剧中日紧张关系

路透东京4月23日（记者 Kaori Kaneko） - 日本与中国及韩国之间的紧张关系加剧，之前日本国会议员集体参拜靖国神社，而中国海监船在钓鱼岛海域驱离日本右翼船只。

中国政府抗议大约80名日本右翼活动人士乘船进入钓鱼岛（日本称尖阁列岛）海域。

中国外交部发言人华春莹在记者会上表示，对于日本右翼分子非法进入钓鱼岛海域寻衅滋事，中国外交部已经向日本方面提出了严正交涉和强烈抗议。

中国还谴责至少168名日本国会议员周二集体参拜靖国神社的活动。此前日本首相安倍晋三向靖国神社供奉祭品，而副首相麻生太郎和两名大臣周日参拜了靖国神社。

华春莹指出，“不管日本领导人以何种形式和身份参拜靖国神社，其本质都是企图否认那段日本军国主义侵略历史。”

“我们敦促日方本着对历史负责，对人民负责，对未来负责的态度，以实际行动取信于国际社会。”

日本对八艘中国海监执法船进入钓鱼岛海域提出抗议，称其是入侵行为。

不过，日本看似希望避免搭载右翼人士的日方船只与中国海监船发生冲突，13艘随行的日本海上保安厅舰艇敦促并护送这些日方船只离开。

韩国外交部长取消了访日计划，抗议日本内阁成员周末参拜靖国神社。周二，韩国外交部发言人称，有关朝鲜核问题的两国合作应和历史问题分开考虑。

日本保守派表示，他们应该能够以自己的方式缅怀战争中死去的日本人。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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