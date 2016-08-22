路透东京/首尔8月22日 - 日本和韩国外交部周一称，日本、中国及韩国外长将于8月23至24日在东京举行会晤，就合作以及地区和国际性问题交换意见。

这一会议将给这三国外长讨论紧急的地区性问题的机会，诸如朝鲜核武器及导弹部署，并为今年料将举办的东京三方峰会铺平道路。(完)