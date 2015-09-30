中国称逮捕两名日本间谍 日方称正竭力斡旋

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京/东京9月30日 - 中国外交部周三称，中国逮捕了两名日本间谍。
日本称，这两名日本人自5月起被拘押，外交官们正竭力从中斡旋。
日本《朝日新闻》称，这两名日本人均供职于私人部门。该报称，其中一人被拘押于辽宁，另一人被拘押于浙江附近的一处军事设施。
该报称，中国似乎正在调查两人当时是否是依日本政府的指令行事。
中国外交部发言人洪磊在每日例行记者会上称：“中国有关部门依法逮捕了两名在华从事间谍活动的日本籍嫌疑人。中方已向日方通报了有关情况。”
日本内阁官房长官菅义伟证实上述两名日本人自5月起被拘押，但拒绝提供更多细节。
“外交官们正在尽一切恰当的努力，并提供一切可能的协助，”他说道，并拒绝给出有关细节。
被问及是否有第三名日本人遭到拘押，菅义伟称日本政府仅了解到有两人。
菅义伟当日早些时候称：“我们的国家当然不会做那种事情。我想说我们的国家也不会对任何国家做那种事情。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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