中国称逮捕两名日本间谍 日方称正竭力斡旋

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/东京9月30日 - 中国外交部周三称，中国逮捕了两名日本间谍。

日本称，这两名日本人自5月起被拘押，外交官们正竭力从中斡旋。

日本《朝日新闻》称，这两名日本人均供职于私人部门。该报称，其中一人被拘押于辽宁，另一人被拘押于浙江附近的一处军事设施。

该报称，中国似乎正在调查两人当时是否是依日本政府的指令行事。

中国外交部发言人洪磊在每日例行记者会上称：“中国有关部门依法逮捕了两名在华从事间谍活动的日本籍嫌疑人。中方已向日方通报了有关情况。”

日本内阁官房长官菅义伟证实上述两名日本人自5月起被拘押，但拒绝提供更多细节。

“外交官们正在尽一切恰当的努力，并提供一切可能的协助，”他说道，并拒绝给出有关细节。

被问及是否有第三名日本人遭到拘押，菅义伟称日本政府仅了解到有两人。

菅义伟当日早些时候称：“我们的国家当然不会做那种事情。我想说我们的国家也不会对任何国家做那种事情。”（完）