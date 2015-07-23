中国驻日大使警告日本当局不要在对二战侵略历史的道歉问题上开倒车

路透东京7月23日（记者 Elaine Lies） - 中国驻日本大使程永华周四表示，日本首相安倍晋三需要对日本在二战时期的侵略行为明确道歉，否则将是在曾遭受侵略行为的受害者伤口上撒盐。

中日关系因日本侵华历史长期以来都不是很顺畅，但是自中日领导人过去一年进行会晤之后，两国关系出现改善。来自日本政府的消息人士称，两国领导人今年可能再次会面。

但是，一些人还指出，中国希望首先看到安倍为纪念战争结束70周年所准备的讲话，因担心他可能淡化过去日本政府对战争侵略罪行的道歉。

程永华警告日本不要罔顾前任政府发表过的声明，并表示中国在期待，尤其是要看安倍是否会对曾遭受日本侵略行为蹂躏的人们表达歉意。

程永华在东京召开的记者会上表示，如果声明措辞故意含糊或者是对战争责任轻描淡写，那将是再次揭开中国和其他受害国人民的伤疤，并在上面撒盐。

安倍曾经多次表示，他将在声明中表达歉意，但是他不会就此作出新的道歉。安倍料在8月15日战争结束纪念日前夕发表他的声明，最近日本共同社所做民调显示，67%受访者认为安倍应该就战时罪行道歉。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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