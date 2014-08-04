中日寻求在11月举行峰会--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月4日 - 《日本经济新闻》（Nikkei business daily）周一报导称，日本和中国正在努力安排两国领导人在11月于北京举行的亚太经合组织（APEC）领导人峰会期间举行双向会谈，以寻求修复因领土争端和战争历史而紧张的两国关系。

此类举动可能标志着中国的立场发生转变。日本首相安倍晋三曾呼吁在APEC会议期间同中国领导人举行峰会，中国方面未予理会。

《日本经济新闻》援引来自中日两国消息人士的说法称，日本前首相福田康夫7月末带着协调和解的“秘密使命”访问中国，中国国家主席习近平与福田康夫会面时表达了修复中日关系的意愿。

报导称，福田康夫在会谈中向习近平转达了安倍寻求对话的信息，习近平对中日双边关系表示担忧，并对解决两国的外交僵局表达了积极的态度。

报导还称，习近平可能还提到了打破僵局的条件。报导指出，中国此前拒绝进行峰会，除非安倍在领土争端和参拜靖国神社问题上作出让步。

路透无法联系到福田康夫发表评论。（完）