安倍顾问称中日首脑峰会或为期不远

路透日本兵库县7月28日（记者 Antoni Slodkowski） - 日本首相安倍晋三的顾问饭岛勋（Isao Iijima）周日称，安倍可能很快会与中国国家主席习近平举行峰会，还指出他本月曾秘密访华并与中方高官会面。

安倍上周五呼吁中日尽快无条件地举行会议。

中日关系因钓鱼岛争端自去年9月以来持续紧张。此外，中方还担心安倍修改日本战时历史，这使两国关系更为紧张。

虽然中方对安倍上周发出的会谈呼吁反应冷淡，但饭岛勋称中方领导人正在考虑安倍的提议，而且他认为中方会作出积极回应。

“我觉得他们（中方）对此感到困扰，他们正在深入考虑此事，”饭岛勋被问及安倍呼吁中日举行峰会一事时对记者说。

“我认为这（实现中日首脑峰会）不会太久，”饭岛勋在自己家乡发表演讲的间隙说道。

饭岛勋拒绝透露他在中国见到的官员的身份以及会谈的内容，仅指出在7月中旬进行了为期两天的会谈。

“我去那里是为了询问他们（中方）的真实想法，”饭岛勋称，并强调这次访问属于私人性质。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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