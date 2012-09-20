日本称该国武装力量未开展反常行动

独家：中国推迟斯里兰卡新“丝绸之路”项目 等待清除法律障碍
路透科伦坡2月16日 - 消息人士称，中国将推迟对斯里兰卡一港口11亿美元投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。该港口位于现代“丝绸之路”上。
路透东京9月20日电---日本防务省一名发言人周四称，除了日常监控工作外，日本武装力量并未开展任何反常或特别行动。
“我们没有开展除了日常监控工作外的任何活动，”该发言人回应路透采访时表示。
有媒体报导暗示，因钓鱼岛争端中国军队加强戒备，货币市场受到少许影响。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透科伦坡2月16日 - 消息人士称，中国将推迟对斯里兰卡一港口11亿美元投资计划，直到斯里兰卡政府清除相关项目的法律和政治阻碍，藉此进一步给该国施压。该港口位于现代“丝绸之路”上。
路透吉隆坡2月16日 - 马来西亚国家通讯社周四援引警务总监Khalid Abu Bakar的话报道称，马来西亚已拘留第二名与朝鲜领导人金正恩兄长金正男遇害有关的女嫌疑人。
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚警方周三称，马来西亚已拘押一名持越南旅行证件的女子，此人与朝鲜领导人金正恩同父异母的长兄金正男遇刺有关。