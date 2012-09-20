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时事要闻 | 2012年 9月 20日 星期四 17:14 BJT

日本称该国武装力量未开展反常行动

路透东京9月20日电---日本防务省一名发言人周四称，除了日常监控工作外，日本武装力量并未开展任何反常或特别行动。

“我们没有开展除了日常监控工作外的任何活动，”该发言人回应路透采访时表示。

有媒体报导暗示，因钓鱼岛争端中国军队加强戒备，货币市场受到少许影响。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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