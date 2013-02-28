安倍以马岛战争为例强调海洋法治

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译并提供)
路透东京2月28日 - 日本首相安倍晋三周四借前英国首相撒切尔对1982年英国与阿根廷马尔维纳斯群岛（Falklands，英国称福克兰群岛）战争的反思，强调海洋法治的重要性。
“我们的国家利益不容改变。它们存在于海洋，那是我们国家存在、保持完全开放、自由及和平的基石，”安倍为在议会发表政策讲话准备的文字稿中指出。
然后，安倍引用了撒切尔反思马尔维纳斯群岛战争备忘录中的言论。撒切尔在备忘录中称，英国是在维护国际法应当高于武力的基本原则。
1982年4月2日，阿根廷军队登陆马尔维纳斯群岛，引爆了当年那场战争。这场战争历时74天，最终以阿根廷投降结束。阿根廷和英国军方在战争中分别阵亡约650人和255人。
安倍接着指出：“海洋法治。我想呼吁国际社会：在现代社会，通过武力改变现状毫无法治可言。”
日本政府去年9月购买钓鱼岛（日称尖阁列岛）的行为，导致中日关系急剧降温。
安倍在讲话中重申，上述岛屿是日本的领土，并敦促中国不要让局势升级。
不过，他补充说中日关系对日本非常重要，并表示他一直愿意进行对话。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
(编译 侯雪苹; 审校 王凤昌)
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