中国官媒警告拜登勿重复错误言论

路透北京12月4日 -中国官媒《中国日报》周三称，美国副总统拜登访问中国时，如果还是重复“错误的、偏袒的言论”，那就别指望能在平息东海紧张局势方面取得多大进展。

中国近期宣布划设东海防空识别区，其中涵盖中日存在争议的钓鱼岛区域，此举遭到美日韩的指责，也成为拜登本周二与日方官员会面时的重要议题。

美国已明确表态将遵照《美日安保条约》规定的义务，但又不希望卷入中日可能爆发的任何军事冲突。

拜登将于周三在北京与中国国家主席习近平和国家副主席李源潮会面，本周晚些时候还将访问韩国。

《中国日报》社论指出：“如果拜登来访只是重复美国政府之前错误和偏袒的言论，那就不应指望取得什么重大进展。”

社论称，如果美国真的致力于缓解地区紧张局势，首先就必须停止默许日本危险的边缘政策，必须停止助长日相安倍晋三的好战倾向。

《中国日报》称：“应该提醒拜登，日本才是和平解决东海争端的关键所在，因为正是安倍政府顽固否认争议的存在，才使得中日未能进行有意义的沟通并控制危机。”

拜登访问日本时，呼吁日本和中国设法缓解紧张局势，重申华府对中国划设防空识别区“深表关切”。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）周二称，中国此举是挑衅行为，是试图改变东海现状，呼吁中国不要执行该防空识别区规则。

卡尼呼吁中国与日韩“采取建立信任的措施，包括建立紧急沟通渠道，来应对中国近期声明引发的危险局面，并缓解紧张局势”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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