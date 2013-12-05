拜登：中美关系必须以互信为基础

路透北京12月4日（记者 白宾/Michael Martina） -美国副总统拜登周三与中国国家主席习近平举行会谈时称，中美关系必须建立在信任的基础上。中国划设东海防空识别区令地区局势紧张并引发争议。

中国宣布划设东海防空识别区，引发美国、日本及韩国的抗议，而此事也是拜登周二访问日本的主要议题。

美国明确表示会遵守扞卫日本岛屿控制权的《日美安保条约》，但同时也不愿陷入中日之间的任何军事冲突中。

拜登在会谈中称赞习近平为人坦率且务实。

“在发展（中美）新型关系中，急需的就是这两种品性，”拜登称。

“坦率产生信任。信任是实现真正、具有建设性改变的基础。”

习近平表示，目前国际和地区格局正在经历深刻复杂的变化。

习近平还称，地区热点问题此起彼伏，气候变化、能源安全等全球性挑战日益凸显，世界并不安宁。

拜登和习近平在对记者的讲话中均未提及东海防空识别区。拜登周四飞往首尔对韩国进行访问。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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