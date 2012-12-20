日本向WTO申诉 抗议中国课征不锈钢管反倾销税

路透日内瓦12月20日 - 世界贸易组织(WTO)周四表示,日本已向WTO提出申诉,抗议中国向日本出口的高性能不锈钢无缝钢管征收反倾销税.

这是日本今年第三度向WTO提出申诉.其中两起申诉的抗议对象为中国.(完)