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中国财经 | 2012年 12月 20日 星期四 18:15 BJT

日本向WTO申诉 抗议中国课征不锈钢管反倾销税

路透日内瓦12月20日 - 世界贸易组织(WTO)周四表示,日本已向WTO提出申诉,抗议中国向日本出口的高性能不锈钢无缝钢管征收反倾销税.

这是日本今年第三度向WTO提出申诉.其中两起申诉的抗议对象为中国.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)

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