日本多家企业洽谈合并系统晶片业务以进行改革--消息

* 瑞萨电子及另两家公司洽谈合并系统晶片业务--消息

* 生产将转包给Globalfoundries--消息

* 日本晶片制造商面临大幅改革压力

* 协议仅是众多考虑选项之一--消息

* 瑞萨及尔必达股价大涨

路透东京2月8日电---消息人士表示,日本瑞萨电子(6723.T)及另两家日本大型晶片商已开始讨论,在一项政府支持的协议中,合并系统晶片业务,将生产外包,因业者的压力日益增加,需大幅改革以迎战激烈全球竞争.

风光一时的日本晶片业过去10年来被迫进行一连串合并及重整,以赶上韩国三星电子(005930.KS)为首的韩国及台湾对手,但许多分析师呼吁应采取更大动作.

知情消息人士表示,富士通(6702.T)、Panasonic(6752.T)以及政府支持的投资基金Innovation Network有可能参与这项协议,协议计画将生产外包给加州晶片制造商GlobalFoundries.消息人士表示,GlobalFoundries也在研究可能收购尔必达6665.T旗下广岛工厂.

"这只是考虑中的诸多选项之一,"一位消息人士说,并表示晶片业的其他领域也在讨论之列,可能还会有更多变化.

率先揭露此消息的日本经济新闻报导指出,GlobalFoundries将考虑买下瑞萨和富士通在日本的工厂,而尔必达将把动态随机存取记忆体(DRAM)生产移往台湾.

此消息激励晶片股大涨,瑞萨电子股价跳升多达14%至三个月高位,尔必达盘中触及高点374日圆,上涨近10%.富士通上涨5%,至399日圆.

"第一眼看上去这似乎对每家公司都有好处--尔必达、富士通、Panasonic和瑞萨电子,"Bayview资产管理投资组合经理Yasuo Sakuma称.但他仍持怀疑态度.

"这就像是把香蕉、苹果和桔子坏掉的部分一起放进搅拌机打成果汁.如果喝下它,第一次或许会觉得味道不错.但这个果汁几天后就会臭掉."

尔必达声明表示,关於出售广岛工厂的报导不实,但并未给出细节.

瑞萨电子声明表示尚未作出这样的决定,Panasonic与富士通均分别发布声明指出,正在为芯片业务考虑多种策略选择,但没有作出任何决定.

**坏果汁?**

按照该计画,新公司将开发系统芯片,由Globalfoundries生产.Innovation Network将在提供资本方面发挥重要作用.

日经报导称三家公司料在3月底前敲定基本协议,计划年底前成立新公司.但一位消息人士认为这一时间框架过於贪快,特别是目前正在考虑许多不同选项.另一位消息人士称富士通参与谈判,但并未决定参加结盟.

东海东京证券资深分析师Haruo Sato认为可能有一些阻挠协议的障碍.

"三家公司的高层将必须就包括裁员等资源配置这样的棘手问题达成一致.我认为他们极难达成妥协."(完)

--编译 李婷仪/石冠兰; 审校 蔡美珍

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