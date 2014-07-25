联合国人权委员会敦促日本确保“慰安妇”问题得到公正调查

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透日内瓦7月24日（记者 Stephanie Nebehay） - 联合国人权事务委员会周四呼吁日本对二战慰安妇问题进行独立调查，并在为时已晚之前向受害者道歉。
联合国人权事务委员会称，所有受害者向日本法院提交的赔偿诉讼都被驳回，进行犯罪调查和审判的要求也都被拒绝，日方法院的理由是法规限制。
“我们希望日本能做出让慰安妇及其家属认可是对其遭遇明确承担全部责任的声明。”担任联合国人权事务委员会主席的英国专家Nigel Rodley说道。
联合国人权事务委员会敦促日本“确保有关战争期间慰安妇问题和其他侵犯人权的问题得到独立、有效和公正的调查，犯罪者被起诉，如果有罪，要承担相应后果”。
联合国人权委员会称，这些违反受害人意愿的行为意味着日本负有“直接法律责任”。
Rodley和联合国人权委员会委员Cornelius Flinterman指出，秘密政府档案应该向调查人员开放，非日本籍的调查人员应该加入，以确保调查的独立性。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。