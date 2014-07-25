联合国人权委员会敦促日本确保“慰安妇”问题得到公正调查

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦7月24日（记者 Stephanie Nebehay） - 联合国人权事务委员会周四呼吁日本对二战慰安妇问题进行独立调查，并在为时已晚之前向受害者道歉。
联合国人权事务委员会称，所有受害者向日本法院提交的赔偿诉讼都被驳回，进行犯罪调查和审判的要求也都被拒绝，日方法院的理由是法规限制。
“我们希望日本能做出让慰安妇及其家属认可是对其遭遇明确承担全部责任的声明。”担任联合国人权事务委员会主席的英国专家Nigel Rodley说道。
联合国人权事务委员会敦促日本“确保有关战争期间慰安妇问题和其他侵犯人权的问题得到独立、有效和公正的调查，犯罪者被起诉，如果有罪，要承担相应后果”。
联合国人权委员会称，这些违反受害人意愿的行为意味着日本负有“直接法律责任”。
Rodley和联合国人权委员会委员Cornelius Flinterman指出，秘密政府档案应该向调查人员开放，非日本籍的调查人员应该加入，以确保调查的独立性。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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