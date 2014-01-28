NHK新会长就慰安妇言论表示后悔

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京1月27日 - 媒体报导称，日本放送协会（NHK）新会长籾井胜人（Katsuto Momii）周一对自己就慰安妇问题发表的言论表示后悔。其言论引发了亚洲邻国的愤慨。
籾井胜人对日本媒体称自己的言论“极为不当”，看来旨在平息围绕日方对战争历史认识的争议。
籾井胜人上周六在一次新闻发布会上就慰安妇问题发表言论，称这样的事情当时在所有进行战争的国家都发生过。但他亦表示，以现在的道德标准看，这种做法是错误的。
韩国政界人士要求籾井胜人辞职，并表示他此番言论可能为日相安倍晋三带来新的外交难题。
中国外交部则再次敦促日方以对历史负责、对人类良知负责和尊重人权的态度，正视和反省日本军国主义对外侵略战争中犯下的严重罪行，妥善处理有关历史遗留问题，以实际行动取信于亚洲邻国，取信于国际社会。
籾井胜人周一重申，他关于慰安妇问题的言论只是个人观点。
据《每日新闻》报道，籾井胜人并称：“即便是个人观点，我也不应该那么说，这极为不当。”
“我以前从来没在此类地方（发言），没了解规则是我的错。”
NHK一位官员称，该公司无法证实籾井胜人的最新言论，不打算就此发表声明。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申