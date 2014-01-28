NHK新会长就慰安妇言论表示后悔

路透东京1月27日（记者 Elaine Lies） - 媒体报道称，日本放送协会（NHK）新会长籾井胜人（KatsutoMomii）周一对自己就慰安妇问题发表的言论表示后悔。其言论引发了亚洲邻国的愤慨。

籾井胜人对日本媒体称自己的言论“极为不当”，看来旨在平息围绕日方对战争历史认识的争议。

籾井胜人上周六在一次新闻发布会上就慰安妇问题发表言论，称这样的事情当时在所有进行战争的国家都发生过。但他亦表示，以现在的道德标准看，这种做法是错误的。

韩国政界人士要求籾井胜人辞职，并表示他此番言论可能为日相安倍晋三带来新的外交难题。

中国外交部则再次敦促日方以对历史负责、对人类良知负责和尊重人权的态度，正视和反省日本军国主义对外侵略战争中犯下的严重罪行，妥善处理有关历史遗留问题，以实际行动取信于亚洲邻国，取信于国际社会。

籾井胜人周一重申，他关于慰安妇问题的言论只是个人观点。

据《每日新闻》报道，籾井胜人并称：“即便是个人观点，我也不应该那么说，这极为不当。”

“我以前从来没在此类地方（发言），没了解规则是我的错。”

NHK一位官员称，该公司无法证实籾井胜人的最新言论，不打算就此发表声明。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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