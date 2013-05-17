美国谴责大阪市长“慰安妇”言论

路透华盛顿5月16日 - 美国抨击日本大阪市长桥下彻有关“慰安妇”的言论“让人无法容忍且令人作呕”。桥下彻本周表示，二战时“慰安妇”制度是必要的。

桥下彻的言论遭到中国和韩国强烈谴责，中韩两国对日本任何为二战前及二战期间所犯恶行开脱的企图都非常敏感。

历史学家估计，二战前和二战期间有多达20万女性沦为日军“慰安妇”。

美国国务院发言人Jen Psaki称：“桥下彻市长的言论让人无法容忍且令人作呕。”

“那段时期被迫充当性奴的这些女性遭遇悲惨，这显然是对人权的严重侵犯，”她说道，并补充称华府希望日本与邻国合作，纠正过去的错误。

日本政府则极力与桥下彻相关言论撇清干系。

“正如我们以前说过的那样，政府的立场是，当我们想到那些经历了这些事情的人难以描述的痛苦时，我们非常心痛，”日本内阁官房长官菅义伟称，不过他不愿对桥下彻的言论直接置评。（完）

编译：程芳 发稿：朱淑珍

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