日政客“慰安妇”言论引发中韩谴责

路透东京5月14日 - 中国外交部周二对日本大阪市长桥下彻有关“慰安妇”的言论表示愤慨，后者称“慰安妇”制度是当时保持军纪所必需，日本政府努力撇清与该言论的干系。

包括中国和韩国在内的很多亚洲国家受害者对日本政客试图为战前和战争期间所犯罪行找借口的说法都很敏感。

大阪市长桥下彻素来口无遮拦，经常因此引发争议。

“那些高度紧张而又粗暴的士兵在枪林弹雨中冒着生命危险，而‘慰安妇’制度是当时缓解情绪所必需，这是任何人都能理解的，”桥下彻周一对记者说道。

“那是当时保持军纪所必需的制度。”

历史学家估计，在二战前和战争期间曾有多达20万所谓的“慰安妇”被迫沦为日本军方妓院的性奴。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，“强征‘慰安妇’是日本军国主义在二战期间犯下的严重罪行，也是事关受害者人格尊严的重大人权问题。”

“我们对日本政治人物发表公然挑战人类良知和历史正义的言论表示震惊和强烈愤慨。如何对待过去将决定日本怎样走向未来，日本究竟作何选择，亚洲邻国和国际社会拭目以待。”

据韩国媒体报道，韩国也对日本政客的言论发出谴责，并要求道歉。

日本内阁官房长官菅义伟不愿对桥下彻的言论直接置评。

但菅义伟表示，“正如我们之前所说，政府的立场是当我们想到那些经历了这些事情的人们所遭受的难以描述的痛苦时，我们感到非常心痛。”

他还指出，安倍内阁在这件事上与此前日本政府持相同观点。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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