路透调查：日本企业附和政府对亚投行的谨慎态度，希望提高治理标准

“对于亚投行和基建需求，日本企业持冷静和务实的观点，”看过调查结果的第一生命经济研究所首席新兴市场分析师Toru Nishihama表示。

“他们非常清楚，不可能从亚投行赚到快钱。”

但即便日本企业也没有损失多少，亚洲开发银行还是日本在亚洲地区经济领导地位的象征，而且亚开行总裁一直由日本高官担任，其中就包括现任日本央行总裁黑田东彦。

一些受访者指出，亚投行可能让欧洲企业在亚洲谈判中比日本企业更具优势，日本如果选择不加入亚投行，可能错过该地区的成长机遇。

调查结果还显示，62%的企业预计本财年不会上调价格，与1月调查结果相比几无变动。这份调查是Nikkei Research为路透编制的。

商品和服务价格上升，是日本首相安倍晋三对抗通缩和经济停滞计划的关键目标，但调查结果显示，消费者通胀随油价重挫而陷入停顿之际，日本企业定价能力较弱。(完)