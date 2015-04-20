路透调查：日本企业附和政府对亚投行的谨慎态度，希望提高治理标准

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
“对于亚投行和基建需求，日本企业持冷静和务实的观点，”看过调查结果的第一生命经济研究所首席新兴市场分析师Toru Nishihama表示。
“他们非常清楚，不可能从亚投行赚到快钱。”
但即便日本企业也没有损失多少，亚洲开发银行还是日本在亚洲地区经济领导地位的象征，而且亚开行总裁一直由日本高官担任，其中就包括现任日本央行总裁黑田东彦。
一些受访者指出，亚投行可能让欧洲企业在亚洲谈判中比日本企业更具优势，日本如果选择不加入亚投行，可能错过该地区的成长机遇。
调查结果还显示，62%的企业预计本财年不会上调价格，与1月调查结果相比几无变动。这份调查是Nikkei Research为路透编制的。
商品和服务价格上升，是日本首相安倍晋三对抗通缩和经济停滞计划的关键目标，但调查结果显示，消费者通胀随油价重挫而陷入停顿之际，日本企业定价能力较弱。(完)
(编译 戴素萍/杜明霞；审校 郑茵/张涛/张荻)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。