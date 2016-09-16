调查：日本企业认为日本央行未能实现刺激通胀的目标

路透东京9月16日 - 路透调查显示，鲜有日本企业认为日本央行积极的货币刺激政策实现其所说的刺激通胀的目标，企业界认为这项政策弊多于利。

由于急于刺激经济增长，鼓励资本支出并扭转物价跌势，日本央行实施负利率，大规模购债，并购买上市交易基金(ETF)等风险资产。

路透企业月度调查为评估实施三年半超宽松货币政策的效果，要求受访企业从一系列选项当中挑出两项，仅有6%的企业表示日本央行为结束通缩铺就道路，或提高了通胀--这正是央行刺激计划的目标。

调查在8月30日至9月12日进行，值此之际日本央行正为下周货币政策会议做准备；该行届时将全面评估刺激计划，之前其未能达到2%的通胀目标。

不过多数分析师预期，央行将提高其大举放宽政策的力度，采取的选项可能包括进一步调降负利率或者扩大资产购买规模。

在调查中提到的负面效应里，约有40%的受访企业认为宽松政策令金融市场不稳，25%的企业称其导致财政纪律松懈。还有23%表示，该政策加剧并扭曲了企业、家庭与市场对政府政策的依赖。

“企业可能乐见日本央行刺激举措压低利率和日圆，但仅凭这些已证明不足以提振日本经济，”瑞穗总合研究所的资深分析师Hidenobu Tokuda在审视过调查结果后称。

获得最多正面回应的政策效果是借贷成本降低和日圆走软，分别有36%和25%的受访企业提及。还有16%的企业称政策扶助了经济。

本次调查由Nikkei Research代路透进行，共向532家大中型企业发放了问卷。约有250家企业就日本央行刺激政策的影响问题作出回覆。

在被要求选出两个因为负利率政策压低借贷成本而节省资金的最可能用途时，36%的企业选择了资本支出，9%的企业选择了新的业务发展计划，还有9%选择进行并购。

但也有很大一部分企业没有把关注焦点放在增长策略上。42%的受访企业称，他们将把钱存在银行或作为现金储备，17%的企业称他们会偿还债务。还有4%的企业选择了回购股票。

“许多企业必定认为，实施负利率令他们展望未来变得更难，从而降低了投资欲望，”一家电机制造商的经理在调查中称。企业在调查中均匿名回覆。

对不少出口企业而言，日本央行政策的一个主要好处就是，在安倍晋三出任首相的前两年日圆汇率大幅降低。

但日圆随后回升并收复大量失地，今年迄今已升值近20%，引发很大担忧。

将近三分之二的企业表示，若美元从目前的102日圆左右跌至100日圆下方并在那里持稳，他们就将下修本会计年度的获利预估。

“不光是汇率问题本身，外汇市场震荡也已经影响到企业长期策略的规划，”一家橡胶生产商的经理表示。(完)