路透调查：日本企业预计本财年获利持稳或微升 看好企业和消费者支出

路透东京4月21日 - 路透调查显示，多数日本企业都预计本会计年度营业利润持稳或小幅增加，未受日圆大幅升值影响，因消费者支出和企业投资料升温。

但路透企业调查还发现，企业反对日本央行扩大负利率政策，说明企业对首相安倍晋三刺激经济努力不再抱太大希望。

此次由Nikkei Research为路透进行的调查在4月1-15日之间进行，受访企业的书面回覆显示，他们乐观认为需求将会转强，而且旅游和建筑等部分行业在2020年东京奥运会之前的前景将更加光明。

“我们客户的制造设备已经老旧，我们预期企业将继续投入资本替换这些设备，”一家电子设备制造商的经理写道。“可以说前景令人期待。”

39%的日本企业预期始于4月1日的本会计年度获利持稳，30%预计略有上升，2%预期大幅上升。其余的预期获利下降。

这次调查了大约510家大中型企业，其中245家回答了关于营业利润的问题。

今年迄今日圆兑美元大幅升值10%至109日圆左右，接近17个月高点。而强势日圆会损及日本许多出口商的获利。

“我们不能忽视汇率变化对于获利的影响，但与几年前日圆/美元在70或80的时候相比，日本企业现在韧性更强，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深分析师Hiroshi Miyazaki表示。

此次调查是在熊本发生数次地震之前进行的，熊本是日本南部重要的制造业中心。一些分析师表示，日本可能快速摆脱熊本地震影响，因企业已经开始恢复该地区的生产。

日本经济去年第四季陷入萎缩后，今年第一季料惊险躲过衰退。

为了刺激经济并摆脱20年来的通缩，日本央行1月采用负利率政策，令投资者大感意外。

日本央行还对进一步下调负利率持开放态度，但78%的日本企业表示他们不欢迎这种举措。

“货币政策已经达到极限，”一家化工企业的经理写道，“进一步放松政策只会削弱对日本公债的信任度。”

日本央行称，负利率政策已经压低借款利率，而后者将刺激经济活动，但有65%的企业称，该举措未对他们的资本支出融资产生影响。

日本央行下次为期两天的政策会议将于4月28日结束。熟悉日本央行想法的消息人士本月告诉路透，央行决策者可能讨论进一步放宽货币政策的可能性。(完)