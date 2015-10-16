调查：多数日企支持加大劳务输入应对“劳工荒”

路透东京10月16日（记者 Kiyoshi Takenaka/Izumi Nakagawa） - 路透调查显示，四分之三的日本企业支持引入更多低技能外籍劳务人员，以应对快速恶化的劳工短缺情况。这与不愿这么做的政府立场形成鲜明对比。

作为全球人口老龄化速度最快的国家之一，日本面临劳工严重短缺问题，建筑、种植及老年人护理行业的这种情况尤为严重。劳工短缺还会阻碍日本首相安倍晋三的经济复苏计划。

但安倍政府并没有采取重大举措允许引入更多此类外籍劳务人员来应对该问题，而是把侧重点放在放松针对高技能外籍劳务人员的要求上，同时还推动出台鼓励女性及老年人加入劳动力队伍的政策。

这项在9月30日至10月9日期间进行的路透企业调查显示，76%的受访日本企业支持在福利待遇上公平的假设条件下引入低技能外籍劳务人员。

“在劳动密集型行业，劳工短缺已成为阻碍这些行业成长的一大瓶颈，”一家受访的运输公司的经理说。

日本65岁以上老年人口已经占到总人口的四分之一，劳动力市场紧张。该国失业率在7月触及18年低位，衡量工作可得性的一项指标也升至自1990年代初以来未见过的水平。

但政府数据显示，2012年在日外籍劳务人员仅占该国总劳动力人口的1%。（完）