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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 10:10 BJT

路透调查：按当前日圆汇率，三分之一日企获利目标堪忧

“对我们来说，日圆汇率过度波动是主要的负面因素，这导致难以决定投资计划，”一电子产品公司的高管写道。

调查还发现，69%的企业认为消费支出已经从2014年4月上调消费税的影响中有所恢复。不过只有7%的企业认为完全复原。

上调消费税旨在帮助政府控制债务，但对消费支出的损害远比预期严重，被指责导致经济两个季度衰退。

调查显示，42%的企业整体销售恢复增税之前的水平，另外30%的企业表示销售仍低于增税之前水平。

很多企业写道，销售更加活跃，不过对于部分企业来说，多数提振来自海外市场。其他企业也表示，尽管销售复苏，但日圆疲软导致成本上升，使其难以维持利润率。(完) (编译 孙茉莉/张若琪/王丽鑫；审校 张涛/戴素萍)

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