路透调查：按当前日圆汇率，三分之一日企获利目标堪忧

“对我们来说，日圆汇率过度波动是主要的负面因素，这导致难以决定投资计划，”一电子产品公司的高管写道。

调查还发现，69%的企业认为消费支出已经从2014年4月上调消费税的影响中有所恢复。不过只有7%的企业认为完全复原。

上调消费税旨在帮助政府控制债务，但对消费支出的损害远比预期严重，被指责导致经济两个季度衰退。

调查显示，42%的企业整体销售恢复增税之前的水平，另外30%的企业表示销售仍低于增税之前水平。