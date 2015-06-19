路透调查：按当前日圆汇率，三分之一日企获利目标堪忧

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“对我们来说，日圆汇率过度波动是主要的负面因素，这导致难以决定投资计划，”一电子产品公司的高管写道。
调查还发现，69%的企业认为消费支出已经从2014年4月上调消费税的影响中有所恢复。不过只有7%的企业认为完全复原。
上调消费税旨在帮助政府控制债务，但对消费支出的损害远比预期严重，被指责导致经济两个季度衰退。
调查显示，42%的企业整体销售恢复增税之前的水平，另外30%的企业表示销售仍低于增税之前水平。
很多企业写道，销售更加活跃，不过对于部分企业来说，多数提振来自海外市场。其他企业也表示，尽管销售复苏，但日圆疲软导致成本上升，使其难以维持利润率。(完) (编译 孙茉莉/张若琪/王丽鑫；审校 张涛/戴素萍)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。