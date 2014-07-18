约三成日企称受到日本与中韩的紧张关系影响

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透东京7月18日(记者 James Topham) - 路透调查显示，日本与中国和韩国间的紧张关系，影响到了三分之一的日本企业。
日本首相安倍晋三政府采取更强硬的外交政策，且解禁集体自卫权，这激怒了亚洲邻国，不过与中国的紧张关系尚未达到2012年时低谷。
调查结果显示，如果日本与中韩关系大幅恶化，可能影响到日本脆弱的经济复苏。这会让日本企业更倾向于投资东南亚国家，减少在中国的投资。
日本一家电子公司经理表示：“如果日本与中韩的政治冲突加剧，企业避免在中国和韩国进行新投资的现象肯定会更常见。”
这名经理补充道：“而当企业缩减在华扩张或停止在华新的投资时，他们通常会将投资转向东南亚。”
在6月30日-7月14日进行的路透企业调查中，在276家企业就外交紧张关系的问题作出了回复，其中88家企业表示，他们的业务在“某种程度上”受到了影响，有3家企业表示“受到严重影响”，剩余企业则表示没什么影响。
钢铁和有色金属、电子以及精密仪器企业受到的影响最大，其中近半数企业称业务受到一定程度的影响。
销售疲弱是受访企业最常提到的，也有的企业称采购原材料或商品遇到困难。
还有的企业则表示难以推进项目，因潜在或以前的商业合作伙伴拒绝与他们对话，尤其与国有企业打交道时更是如此。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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