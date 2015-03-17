路透调查：日企拟上调薪资，但无法抵消消费税上调影响

当被问及包括今年计划在内的消费税上调后的薪资上涨幅度时，四分之三的受访企业预计增幅在0-2%。另有17%的企业预计增幅为2-3%。

此次调查是Nikkei Research为路透编纂，共有483家企业参与。受访企业匿名回复调查，其中约230家企业回复了有关薪资的问题。

去年，日本大型企业的薪资平均涨幅为2.19%，是15年来最高。其中约0.4个百分点的增幅是在被密切关注的基本工资，其余的涨幅则是在工龄工资。