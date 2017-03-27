调查：多数日企今年加薪幅度将低于去年 恐打乱安倍经济刺激计划

路透东京3月27日 - 周一公布的路透调查显示，绝大多数日本企业称，今年的加薪幅度将低于去年，这打乱了首相安倍晋三寄望通过加薪和消费来刺激疲弱经济的计划。

日本本月进入“春斗(shunto)”加薪月份，路透企业调查发现，只有19%的企业称它们的月薪上调幅度将达到2%或更高，而去年日本大公司的平均加薪幅度为2.14%。

这个数字结合了日本基于年资就业体系的自动薪资增长和基本薪资的额外上调。根据基于年资的就业体系，每年工资都会上涨。

这是对日本企业加薪看法的首次全面调查。此前多数大公司已经在3月15日宣布了与工会进行薪资协商的结果，基本工资上涨约0.3%，为四年来最低。

在该月度调查中，63%的企业表示今年将加薪1-2%，18%的企业则称加息幅度将不到1%。调查是在3月7-21日期间进行的。

调查显示，42%的企业计划今年根本就不上调基础薪资。大约40%的企业计划将基础薪资上调不到1%，仅18%的企业计划把基础薪资上调1%甚至更多。

“消费者面临更加艰难的境况，物价显然会上升，以反映日圆疲软和油价反弹的影响，”评估了调查结果的NLI基础研究所的经济研究总监齐藤太郎称。

他表示，出口会为日本带来支持，“但我们不能依赖内需”。

该调查由Nikkei Research为路透进行，每月一次，调查对象为531家大中型企业。有约230家企业回答了关于薪资的问题。

**加薪步伐迟滞**

自安倍晋三承诺将以俗称“安倍经济学”的刺激政策重振经济，在2012年底重掌政权后，他敦促企业调升薪资，希望能带动经济成长的良性循环。

虽然现金丰厚的日本企业以连续四年调高底薪作为回应，但涨幅并不大。

在书面答覆中，许多受访企业表示他们负担不起加薪，其他企业则表示，在劳动力紧缩之际，他们已经在调高薪资以吸引人才。

“因为人力短缺，我们别无选择，只能抬高薪资。但考虑到未来，情况很艰难，”调查中一家机械公司的经理称。

调查也发现，略超过半数的企业采用外籍员工，尽管日本实施严格的移民政策，特别是针对非技术专业人士。

不过，三分之二的企业表示，他们雇用非技术专业外籍人员的意愿不高，许多企业举出的理由有语言、文化及法律障碍。(完)