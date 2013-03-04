日本房地产市场现复苏迹象 企业纷纷售楼求生

路透东京3月1日(记者 Junko Fujita) - 从电子产品巨头到酿酒商，日本蓝筹股公司如今纷纷抛售房地产，以支撑惨淡的资产负债表，触动了房地产市场的复苏。一些企业则搬到租金相对较低的办公楼。

专家称，随着东京房地产市场在近五年来首次重获增长动力，市中心很多大型办公楼相继出售，很多买家都兴趣甚浓，特别是日本的公共房地产信托。

世邦魏理仕(CBRE Group)(CBG.N)日本分公司执行董事Andy Hurfurt表示：“目前的市场人气比雷曼兄弟倒闭以来任何时候都更积极。这反映出大家对市场触底回升的共识。”

为利用此波市场复苏，索尼公司(6758.T)周四表示，公司以1,110亿日圆(11.2亿美元)的价格出售了位于东京总部附近的一幢25层的办公楼，这也是四年中最大一笔类似交易。索尼正在剥离其非核心资产，因其寻求遏制电视业务在与三星电子(005930.KS)等其他对手竞争时的不济命运。索尼已出售纽约总部大楼。

消息人士称，总部位于大阪的松下集团(6752.T)也在出售位于东京市中心的一处办公楼，并向投资者承诺该公司将从资产出售中获得1,300亿日圆的收益，以强化现金流。该办公楼原本是公司在东京的总部。一名发言人称，夏普(6753.T) 已卖掉其在东京的一幢9层高的办公楼，并正寻求出售更多位于东京的地产。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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