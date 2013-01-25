调查:日本企业赞成安倍主张 但担心债务问题

路透东京1月25日 - 路透调查显示,超过80%的日本企业赞成首相安倍晋三的激进财政政策以及压低日圆币值的呼吁,不过大多数企业亦担心日本几年内可能面临债务危机.

根据路透企业调查,在400家受访企业中,有74%认为日本十年内将爆发欧洲式的债务危机.日本主权债务规模已经达到国内生产总值(GDP)的两倍以上.

三分之一的受访企业担心,债务危机可能在未来三到五年爆发.

三分之一的受访者认为,安倍的大胆财政扩张举措将导致"非常大的"中期不利影响.他们指出,存在债务危机以及消费者通胀风险,而消费者的薪资仍然持平,此外日圆疲弱会令进口商感到痛苦.

但是,仍有三分之二的受访企业支持安倍的补充预算.

大多数受访企业还赞成激进的货币宽松举措,79%的受访企业称 日本央行本周稍早将通胀率目标倍增至2%的决定将起到对抗通缩的作用,尽管这项调查是在日央行宣布该决定之前做出的.

很多受访者认为,为了让停滞的经济出现新的活力,压低日圆币值是首个必要举措.只有4%的受访者认为,日圆强势是今年的最大担忧,去年1月时该比例为57%.

总体上关注焦点已经转向国内经济,67%的非制造业企业和29%的制造业企业将该因素作为今年的最大忧虑.

所有受访企业中,近半数称2013年最重要的战略举措是推出新产品或新业务,11%的企业将裁员或削减成本作为优先要务,这显示在扩张方面的乐观情绪升温.(完)

(编译 杜明霞; 审校 孙茉莉)

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