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时事要闻 | 2017年 4月 5日 星期三 08:02 BJT

日本对朝鲜发射导弹表示强烈抗议

路透东京4月5日 - 日本内阁官房长官菅义伟表示，朝鲜周三最新发射一枚导弹的举动是“极有问题的”，日本已对朝鲜表示强烈抗议。

菅义伟在记者会中称，日本绝对无法容忍朝鲜一再的挑衅行动。

韩国军方表示，朝鲜在其东海岸发射一枚导弹，之后落入朝鲜半岛附近海域。而一天之后，美中两国领袖将进行峰会，届时料将讨论朝鲜武器计划问题。(完)

(编译 陈宗琦；审校 许娜)

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