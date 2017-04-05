日本对朝鲜发射导弹表示强烈抗议

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透东京4月5日 - 日本内阁官房长官菅义伟表示，朝鲜周三最新发射一枚导弹的举动是“极有问题的”，日本已对朝鲜表示强烈抗议。
菅义伟在记者会中称，日本绝对无法容忍朝鲜一再的挑衅行动。
韩国军方表示，朝鲜在其东海岸发射一枚导弹，之后落入朝鲜半岛附近海域。而一天之后，美中两国领袖将进行峰会，届时料将讨论朝鲜武器计划问题。(完)
(编译 陈宗琦；审校 许娜)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。