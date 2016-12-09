日本国会批准跨太平洋伙伴关系协定

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月9日 - 日本周五批准跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，期望该协定有朝一日能生效，尽管美国当选总统特朗普扬言将会退出。TPP这项自由贸易协定旨在串起十多个太平洋周边国家。
TPP的目标在于减少部分亚洲快速成长经济体的贸易障碍，但中国并未纳入其中，若美国不参与也无法生效。
TPP协商至今已有五年时间，需要至少六国、合计相当于整体成员国85%国内生产总值(GDP)的国家批准。
鉴于美国经济的庞大规模，若美国不参与，则将无法推进。
该协定尚未经过美国参议院批准，而特朗普上月承诺在1月就职之后将退出该协定。他将以双边协商的贸易协定予以取代。
但日本国会在周五批准此协定，暗示日本希望当条件更为有利的情形下，协定能够起死回生。
多位政府官员表示，基本上这项贸易协定将进入冻结状态，但他们不放弃在未来使之复活的希望。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
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