日本国会批准跨太平洋伙伴关系协定

路透东京12月9日 - 日本周五批准跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，期望该协定有朝一日能生效，尽管美国当选总统特朗普扬言将会退出。TPP这项自由贸易协定旨在串起十多个太平洋周边国家。

TPP的目标在于减少部分亚洲快速成长经济体的贸易障碍，但中国并未纳入其中，若美国不参与也无法生效。

TPP协商至今已有五年时间，需要至少六国、合计相当于整体成员国85%国内生产总值(GDP)的国家批准。

鉴于美国经济的庞大规模，若美国不参与，则将无法推进。

该协定尚未经过美国参议院批准，而特朗普上月承诺在1月就职之后将退出该协定。他将以双边协商的贸易协定予以取代。

但日本国会在周五批准此协定，暗示日本希望当条件更为有利的情形下，协定能够起死回生。

多位政府官员表示，基本上这项贸易协定将进入冻结状态，但他们不放弃在未来使之复活的希望。(完)