日本众议院批准央行总裁和副总裁人选 周五参议院表决

美元和美债收益率下行 受特朗普言论及朝鲜局势影响
路透新加坡4月13日 - 美元和美债收益率周四下挫，此前美国总统特朗普称，他乐见美国联邦储备委员会(美联储/FED)将利率维持在低位，因美元“太强”，他还表示不会将中国列为汇率操纵国。
路透东京3月14日 - 日本众议院周四批准黑田东彦出任下届日本央行总裁。
众议院还批准岩田规久男和中曾宏出任央行副总裁。首相安倍晋三的自民党在众议院占有多数席位，通过人选有保证。
自民党在参议院没有多数席位，但是政府的提名预计会获得反对党的支持，在周五获得参议院批准。
央行总裁和副总裁的委任需要国会两院批准。当前的领导层将于3月19日卸任。(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
路透新加坡4月13日 - 美元和美债收益率周四下挫，此前美国总统特朗普称，他乐见美国联邦储备委员会(美联储/FED)将利率维持在低位，因美元“太强”，他还表示不会将中国列为汇率操纵国。
路透华盛顿4月12日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周三称已展开一项专利侵权调查行动，以调查Arris International供应给康卡斯特(Comcast)和DirecTV使用于Xfinity和Genie客户的机顶盒和其他部件是否侵犯了专利。
路透布鲁塞尔4月12日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三称，希腊正在沿着改革的正确方向迈进，但关于希腊救助评估以及IMF在其中可能担任角色的谈判“才到半途”。