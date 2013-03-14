版本:
中国
国际财经 | 2013年 3月 14日 星期四 12:39 BJT

日本众议院批准央行总裁和副总裁人选 周五参议院表决

路透东京3月14日 - 日本众议院周四批准黑田东彦出任下届日本央行总裁。

众议院还批准岩田规久男和中曾宏出任央行副总裁。首相安倍晋三的自民党在众议院占有多数席位，通过人选有保证。

自民党在参议院没有多数席位，但是政府的提名预计会获得反对党的支持，在周五获得参议院批准。

央行总裁和副总裁的委任需要国会两院批准。当前的领导层将于3月19日卸任。(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐