日本首相安倍将在年底前争取推进宪法改革--媒体

路透东京6月25日 - 据媒体周日报道，日本首相安倍晋三希望加快修改日本和平宪法的计划，称他预计将在今年底前向国会提交宪法修正提案。

据日本主要日报报道，安倍周六在神户发表演讲时称，他打算在今年稍晚召开国会特别会议时，提交日本二战后宪法有史以来的首份修正提案。

安倍已提议在2020年前修改宪法的第九条，以正式承认日本自卫队为日本军队。

外界一直预计安倍要等到明年才会寻求国会批准修宪。届时他需要获得两院各三分之二的支持，并在一项公投中赢得多数选票。(完)