日本首相安倍将在年底前争取推进宪法改革--媒体

美总统特朗普游说党内议员 争取对共和党医改法案的支持
路透华盛顿6月23日 - 特朗普总统周五致电共和党参议员，欲动员他们支持本党的医保改革方案，同时他也承认，这项立法能否成功通过，命运仅悬于一线之间。
路透东京6月25日 - 据媒体周日报道，日本首相安倍晋三希望加快修改日本和平宪法的计划，称他预计将在今年底前向国会提交宪法修正提案。
据日本主要日报报道，安倍周六在神户发表演讲时称，他打算在今年稍晚召开国会特别会议时，提交日本二战后宪法有史以来的首份修正提案。
安倍已提议在2020年前修改宪法的第九条，以正式承认日本自卫队为日本军队。
外界一直预计安倍要等到明年才会寻求国会批准修宪。届时他需要获得两院各三分之二的支持，并在一项公投中赢得多数选票。(完)
(编译 许娜；审校 李春喜)
路透华盛顿6月23日 - 特朗普总统周五致电共和党参议员，欲动员他们支持本党的医保改革方案，同时他也承认，这项立法能否成功通过，命运仅悬于一线之间。
路透华盛顿6月23日 - 美国众议院预算委员会的民主党议员John Yarmuth周五表示，国会领袖们正在悄然着手两党协议，以在数周内调高美国债务上限，希望藉此阻止9月预算之争时所引发的艰困债务议题。
路透伦敦6月25日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周日称，他“确信”能够与欧盟协商达成一项较好的退欧协定。该协议可能需要大约一两年的过渡安排。