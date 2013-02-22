《日本经济分析》政府不可能完成的任务:在15个月中支出1,000亿美元

北海道大学公共政策教授Atsushi Miyawaki指出,投资非必要的基础设施,超过保持日本安全所需的水平,这没什么经济上的意义,"存在一个大规模国内投资能带来多少经济贡献的问题,"

经济学家还对政府借款能否达到安倍晋三要求的水平提出质疑."我们不应完全相信200兆日圆这个数字,"第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示."我认为它不现实."

**人口问题**

谁将使用这些新设施,谁将建设这些设施,连这样的问题甚至还不得而知.

政府统计数据显示,由于生育率低,日本人口每年减少超过25万人,劳动年龄人口以两倍于这个速度下滑.厚生劳动省预计日本人口到2060年将减少近三分之一,低于9,000万人.

这意味着日本公路上的汽车数量将减少.日本汽车研究公司Fourin预计,到2020年日本汽车销量将从去年的近540万辆降低至450万辆,到2040年将为300万辆左右.