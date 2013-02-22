《日本经济分析》政府不可能完成的任务:在15个月中支出1,000亿美元

中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数微升至92.93
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
北海道大学公共政策教授Atsushi Miyawaki指出,投资非必要的基础设施,超过保持日本安全所需的水平,这没什么经济上的意义,"存在一个大规模国内投资能带来多少经济贡献的问题,"
经济学家还对政府借款能否达到安倍晋三要求的水平提出质疑."我们不应完全相信200兆日圆这个数字,"第一生命经济研究所主任研究员熊野英生表示."我认为它不现实."
**人口问题**
谁将使用这些新设施,谁将建设这些设施,连这样的问题甚至还不得而知.
政府统计数据显示,由于生育率低,日本人口每年减少超过25万人,劳动年龄人口以两倍于这个速度下滑.厚生劳动省预计日本人口到2060年将减少近三分之一,低于9,000万人.
这意味着日本公路上的汽车数量将减少.日本汽车研究公司Fourin预计,到2020年日本汽车销量将从去年的近540万辆降低至450万辆,到2040年将为300万辆左右.
日本的建筑工人也在减少,现在比1997年少了三分之一,灾后重建地区的建筑公司已在招工方面遇到难题.(完) (编译 郑茵/李爽/戴素萍/石冠兰; 审校 侯向明/隋芬/许娜)
路透上海4月5日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周三公布，上周五(31日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.02%至92.93，较2014年底则仍下跌7.07%。
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
--中华电信抢攻太阳能商机有成，自建、代建的电厂今年规模大幅成长。中华电与桃园市府将于近日共同宣布，替某知名企业代建太阳能电厂，规模将成为中华电投入太阳能领域以来，发电规模最大的代建太阳能电厂。