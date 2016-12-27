焦点：日本11月消费者物价下滑 但2017年料将反弹

路透东京12月27日 - 周二公布的数据显示，日本11月核心消费者物价指数(CPI)连续第九个月较上年同期下滑，家庭支出减少，表明经济仍欠缺足够动能来刺激通胀率迈向日本央行2%的目标。

12月东京地区核心CPI同比降幅为近四年来最大，突显出决策者在根除日本顽固通缩心态所面临的挑战。

但分析师预期明年通胀将加速，反映近来油价上涨和日圆贬值推高进口物价的情况，这也减轻了日本央行扩大本已庞大刺激计划规模的压力。

“直到12月通胀形势明显疲弱，因为许多非能源项目的价格下滑，”第一生命经济研究所首席经济分析师新家义贵称。

“但明年夏季或秋季通胀率将转为正值，并可能加速上升至1%左右。这对消费者而言是坏消息，对日本央行来说却是好消息，因该央行正在努力实现其物价目标。”

政府数据显示，11月包括油品但剔除波动较大的新鲜食品价格的核心CPI较上年同期下滑0.4%，市场预估中值为下滑0.3%。

12月东京地区核心CPI较上年同期下降0.6%，因服装销售低迷，迫使零售商降价。

此为2013年2月同比下滑0.6%以来最大降幅，跌幅更甚于路透调查分析师预估的下跌0.4%。

**支出依旧疲弱**

日本经济于7-9月连三季扩张，分析师预计未来几季成长率将回升；因新兴经济体情势好转，推动日本出口及制造业产出近期上扬。

日本央行上周调高对经济的评估，政府也在近两年来首度上调对经济的评估。

决策官员冀望经济持续复苏的前景，可促使企业调涨薪资并使家庭增加支出。

同时公布的其他数据显示，11月求才求职比从前月的1.40升至1.41，符合市场预估中值，并触及1991年7月以来最高。

但11月家庭支出较上年同期下降1.5%，连续第九个月下滑，说明薪资增长缓慢阻碍了消费者支出。

一些分析师表示，若生活成本上涨损及消费，则通胀升温可能只是昙花一现。

日本央行已多次推后达成通胀目标的时间，三年多的大举印钞措施未能促使公众预期未来物价将上涨。

日本通缩图表：tmsnrt.rs/28KmQnX

(完)