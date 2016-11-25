日本10月消费者物价连续第八个月下滑 央行应对通缩任重道远

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京11月25日 - 周五公布的政府数据显示，日本10月全国核心消费物价连续第八个月同比下滑，表明日本央行要在政策选项所剩无几的情况下，应对通缩和经济成长停滞，依然任重而道远。
数据将令决策者面对进一步刺激经济的压力，但日本央行已暗示，超宽松货币政策让流动性泛滥市场，财政支出或是更好的选择。
政府数据显示，10月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.4%，符合路透调查预估。该数据纳入了油品价格，但扣除波动较大的生鲜食品。
10月扣除食品与能源价格的核心-核心CPI较上年同期上升0.2%。
随着出口复苏，日本经济在7-9月当季连续第三季扩张，但国内经济活动疲弱，令持续复苏的希望笼罩疑云。
日本央行承认需要时间让通胀率加速升向2%的目标，并在9月调整了政策框架，使之更适合长期对抗通缩。
央行在10月的会议上维持政策不变，不过把实现物价目标的时间框架推后。
鉴于特朗普政府的政策存在不确定性，日本决策者开始认为财政刺激是下一步刺激经济成长的最可能手段。 (完)
(编译 张荻/张涛；审校 郑茵/徐文焰)
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