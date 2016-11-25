日本10月消费者物价连续第八个月下滑 央行应对通缩任重道远

路透东京11月25日 - 周五公布的政府数据显示，日本10月全国核心消费物价连续第八个月同比下滑，表明日本央行要在政策选项所剩无几的情况下，应对通缩和经济成长停滞，依然任重而道远。

数据将令决策者面对进一步刺激经济的压力，但日本央行已暗示，超宽松货币政策让流动性泛滥市场，财政支出或是更好的选择。

政府数据显示，10月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.4%，符合路透调查预估。该数据纳入了油品价格，但扣除波动较大的生鲜食品。

10月扣除食品与能源价格的核心-核心CPI较上年同期上升0.2%。

随着出口复苏，日本经济在7-9月当季连续第三季扩张，但国内经济活动疲弱，令持续复苏的希望笼罩疑云。

日本央行承认需要时间让通胀率加速升向2%的目标，并在9月调整了政策框架，使之更适合长期对抗通缩。

央行在10月的会议上维持政策不变，不过把实现物价目标的时间框架推后。

鉴于特朗普政府的政策存在不确定性，日本决策者开始认为财政刺激是下一步刺激经济成长的最可能手段。 (完)