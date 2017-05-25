日本财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税 以达成预算平衡

路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。

财政制度等审议会向麻生太郎提出这项建议，并敦促实施财政改革，以稳定日本经济及降低风险。

“调升消费税必须实行。这是日本对国际社会的承诺，也是让基本预算重返盈余所不可或缺的，”审议会会长、日本经团连会长榊原定征指出。

他表示，未能达成这个目标，可能会损及日本主权债信评级。(完)