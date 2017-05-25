日本财政审议会敦促政府遵守计划调升消费税 以达成预算平衡

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京5月25日 - 日本财务大臣麻生太郎的咨询机构财政制度等审议会周四表示，日本不能延后原定2019年10月实施的消费税调升计划，因需要这笔收入支应日益扩大的社会保障支出，及四年后达成预算平衡的目标。
财政制度等审议会向麻生太郎提出这项建议，并敦促实施财政改革，以稳定日本经济及降低风险。
“调升消费税必须实行。这是日本对国际社会的承诺，也是让基本预算重返盈余所不可或缺的，”审议会会长、日本经团连会长榊原定征指出。
他表示，未能达成这个目标，可能会损及日本主权债信评级。(完)
(编译 蔡美珍；审校 汪红英)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。