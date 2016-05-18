日本政府增长策略假设明年按原定计划上调消费税--草案

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京5月18日 - 据路透周三获得的一份草案，日本政府年度经济增长策略呼吁采取提振消费的举措，假设明年按计划实施消费税上调。
不过该文件或不会冲淡日本将推迟原定于明年4月上调消费税的推测，因对于兼职就业者低薪资拖累消费支出的担忧挥之不去。
日本内阁官房长官和经济长官屡次否认日本经济新闻周末关于推迟上调消费税的报导。
分析师称，日本经济增长不稳以及围绕全球增长放缓的担忧，最终可能迫使政府改变官方立场，避免给家庭增加负担。
日本首相安倍晋三政府周三稍晚将对增长策略作个汇总，主要是之前已公布的政策，例如提高最低工资、改善日托员工收入以及缩小全职和兼职雇员收入差距。
日本政府计划将在明年4月将消费税从8%上调至10%。(完)
(编译 王洋/孙国玉；审校 张荻/徐文焰)
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