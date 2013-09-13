日本明年上调消费税将致家庭负担增加610亿美元--政府小组

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透东京9月13日 - 日本一政府小组的民间成员周五表示，明年日本上调消费税会使得日本家庭额外承担约6万亿(兆)日圆(610亿美元)的负担。
这些成员在日本经济财政谘问会议的一次会面中称，政府应该采取广泛措施，包括减少低收入家庭负担和提振企业资本支出的措施。
成员们还称，日本央行应继续积极行动，来尽早完成2%的通胀率目标。
该小组成员包括重要的经济领域大臣和央行总裁，是政府讨论长期宏观政策的核心会议。(完)
(编译 田建华; 审校 李婷仪)
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