日本明年上调消费税将致家庭负担增加610亿美元--政府小组

路透东京9月13日 - 日本一政府小组的民间成员周五表示，明年日本上调消费税会使得日本家庭额外承担约6万亿(兆)日圆(610亿美元)的负担。

这些成员在日本经济财政谘问会议的一次会面中称，政府应该采取广泛措施，包括减少低收入家庭负担和提振企业资本支出的措施。

成员们还称，日本央行应继续积极行动，来尽早完成2%的通胀率目标。

该小组成员包括重要的经济领域大臣和央行总裁，是政府讨论长期宏观政策的核心会议。(完)

(编译 田建华; 审校 李婷仪)

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