日本考虑500亿美元刺激计划 希望减少消费税上调冲击

9月9日在东京街头拍到的图片。 REUTERS/Yuya Shino

* 日本考虑5万亿日圆刺激计划

* 首相安倍晋三料在4月将消费税上调至8%

* 刺激计划旨在维持经济复苏

路透东京9月12日 - 参与决议的人士周四表示，日本当前考虑500亿美元的经济措施，来减少全国上调消费税的冲击。上调消费税旨在控制政府大规模债务。

日本首相安倍晋三料在4月将消费税从5%上调至8%，为保持经济复苏有条不紊进行，一些顾问呼吁延迟或削弱财政紧缩，但安倍未理会这样的呼声。

计划的消费税上调，是日本近些年来为控制公共债务作出的最大努力。日本公债规模是国家年度经济产出的两倍多，为全球之最。

但安倍已表示，在带领日本突破15年通缩的要务，以及平衡预算的长期需求两者之间，他必须做出平衡。

为了抵销加税的拖累，安倍本周指示幕僚在月底之前拟妥一套刺激方案。

消息人士说，其中一个选项是5万亿日圆(500.1亿美元)的支出方案。

根据政府估算，每加税1个百分点，将可为政府增加约2.7万亿日圆的税收。

日本内阁官房长官菅义伟说，安倍首相尚未对提高消费税有最终决定。预计要到10月1日之后，即日本央行关于企业景气的短观调查公布之后，安倍才会有决定。

菅义伟说，财务大臣麻生太郎及经济财政大臣甘利明将负责此类方案的规模及内容。

麻生太郎执掌的财务省最关注整顿日本的财务状况，是上调消费税的有力支持者，而且希望将未来支出都最小化。甘利明则表示，经济刺激计划必须在2万亿日圆以上，才能避免经济病症复发。

消息人士称，具体选项包括给低收入人口提供补贴，以刺激住房销售，或给扩大资本支出的企业减税，甚至一次性削减所得税。

由于许多政界人士指责，1997年上调消费税是使经济跌入衰退的罪魁祸首，首相安倍晋三一直推进的非常谨慎。自安倍去年12月上台以来，日本相继推出财政刺激、货币宽松和促增长等措施，经济也明显改善，不过复苏仍很脆弱。

一位消息人士称，本周日本大幅上修第二季国内生产总值(GDP)，而且东京申办2020年奥运会成功，“没有了要求推迟或改变上调消费税计划的理由。”

去年日本众多党派的领导人一致同意，在2015年10月前分两步把消费税上调至10%。但法律要求政府证明，经济足够强劲，能够抵御上调消费税带来的不利影响。(完)

(编译 田建华/李婷仪/李春喜 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。