日本央行将推出民间消费新指数 由供给面衡量消费支出力道

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京5月2日 - 日本央行周一表示，央行将推出一个民间消费的广泛指数，在政府现有的每月家庭支出数据之外，作为央行政策推估的基础。
日本央行指出，新指数将根据供给面数据，像是零售销售及企业业务活动调查，来衡量消费者支出的力道，新指数与消费者信心调查及日本国内生产总值(GDP)数据之间将有强烈连动关系。
日本央行将从本月开始公布这项新指数。
日本政府目前在计算GDP时，采用的是家庭支出数据。但由于这数据是根据对大约9,000个家庭进行调查而得出，一些议员及分析师抨击样本太小，造成数据失真。
日本3月家庭支出较上年同期下滑5.3%，为一年来最大跌幅。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李爽)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。