日本央行将推出民间消费新指数 由供给面衡量消费支出力道

路透东京5月2日 - 日本央行周一表示，央行将推出一个民间消费的广泛指数，在政府现有的每月家庭支出数据之外，作为央行政策推估的基础。

日本央行指出，新指数将根据供给面数据，像是零售销售及企业业务活动调查，来衡量消费者支出的力道，新指数与消费者信心调查及日本国内生产总值(GDP)数据之间将有强烈连动关系。

日本央行将从本月开始公布这项新指数。

日本政府目前在计算GDP时，采用的是家庭支出数据。但由于这数据是根据对大约9,000个家庭进行调查而得出，一些议员及分析师抨击样本太小，造成数据失真。

日本3月家庭支出较上年同期下滑5.3%，为一年来最大跌幅。(完)