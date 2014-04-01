《信报》：增消费税孤注一掷 安倍经济进入险区

关注英镑、特朗普税改和黄金--FXTM富拓
若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（4月1日社评）
日本消费税率今天起由5%提高至8%，是17年来首次再度上调。昨天加税前夕，消费者纷纷涌往商店疯狂购物。不过，由于企业加薪情况并不理想，当消费热潮过后，动力恐怕无以为继。
＂安倍经济学＂短期刺激的效力已有耗尽的迹象；日本央行以超宽松货币政策，通过资产传导机制刺激经济，由此所产生的投资效应和财富效应，同样有后劲乏力之忧。日股日经指数由今年初约16,000点水平，下跌至昨天约14,800点；与此同时，外资由今年起，亦连续2个月超卖日股，显示市场信心开始动摇。
虽然近半年安倍已不断向企业施压，要求提高基本工资，可惜劳资谈判迄今缓步不前。基本工资增长乏力，实难以支撑国民于税率大幅提高60%后再持续消费。
由于日本公共债务规模已是GDP总额的2.5倍，财政空间极为有限。因此，若增加消费税的负面影响无法透过补充预算的刺激加以抵销，经济到第二季末呆滞不兴，不排除日本央行到第三季需要＂加码＂，进一步强化货币宽松的手段，以支持经济，从而令日圆加速贬值。
如今美国联储局稳步缩减每月买债规模，料今年秋季便终止整个资产购置计划，明年约四月开始加息，形势的发展，也有可能加剧日本经济复苏的风险。
综合来看，日本提高消费税，无疑是对＂安倍经济学＂最严峻的考验。一旦增税后令复苏步伐倒退，经济反弹乏力，结构性改革举步维艰，势必危及日本走出＂迷失二十年＂的全盘重振战略；也令＂安倍经济学＂为山九仞，最终功亏一篑。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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