《信报》：增消费税孤注一掷 安倍经济进入险区

（4月1日社评）

日本消费税率今天起由5%提高至8%，是17年来首次再度上调。昨天加税前夕，消费者纷纷涌往商店疯狂购物。不过，由于企业加薪情况并不理想，当消费热潮过后，动力恐怕无以为继。

＂安倍经济学＂短期刺激的效力已有耗尽的迹象；日本央行以超宽松货币政策，通过资产传导机制刺激经济，由此所产生的投资效应和财富效应，同样有后劲乏力之忧。日股日经指数由今年初约16,000点水平，下跌至昨天约14,800点；与此同时，外资由今年起，亦连续2个月超卖日股，显示市场信心开始动摇。

虽然近半年安倍已不断向企业施压，要求提高基本工资，可惜劳资谈判迄今缓步不前。基本工资增长乏力，实难以支撑国民于税率大幅提高60%后再持续消费。

由于日本公共债务规模已是GDP总额的2.5倍，财政空间极为有限。因此，若增加消费税的负面影响无法透过补充预算的刺激加以抵销，经济到第二季末呆滞不兴，不排除日本央行到第三季需要＂加码＂，进一步强化货币宽松的手段，以支持经济，从而令日圆加速贬值。

如今美国联储局稳步缩减每月买债规模，料今年秋季便终止整个资产购置计划，明年约四月开始加息，形势的发展，也有可能加剧日本经济复苏的风险。

综合来看，日本提高消费税，无疑是对＂安倍经济学＂最严峻的考验。一旦增税后令复苏步伐倒退，经济反弹乏力，结构性改革举步维艰，势必危及日本走出＂迷失二十年＂的全盘重振战略；也令＂安倍经济学＂为山九仞，最终功亏一篑。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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