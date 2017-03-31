焦点：日本2月全国核心CPI创近两年来最快增速 失业率创逾12年最低

焦点：特朗普预算案提议未来10年削减3.6万亿美元政府开支
路透华盛顿3月23日 - 美国总统特朗普周二公布任内后首份全面预算计划，希望国会同意未来10年削减3.6万亿美元政府开支，计划重点包括削减医疗保险和食品补助计划支出，同时增加军费开支。
路透东京3月31日 - 日本政府周五公布的数据显示，2月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.2%，创近两年来最快同比增速，但距离2%的央行目标水准仍很远。
由于升幅主要受到能源成本上升推动，这凸显出日本央行在促进物价持续上涨方面面临的挑战。
核心CPI包括油品，但扣除了波动剧烈的生鲜食品价格。2月全国核心CPI同比上升0.2%与预估一致，而且是2015年4月上涨0.3%以来的最大升幅。1月全国核心CPI为上升0.1%。
另有数据显示，日本2月失业率为2.8%，较上月下降0.2个百分点，并触及1994年6月以来最低水准。
但2月家庭支出同比下降3.8%，市场预期中值为下降1.7%，凸显出民间消费的疲软。
“在今天的劳动市场数据显示劳工短缺情况加剧之际，基础物价压力仍然相当疲弱，”凯投宏观(Capital Economics)资深日本经济分析师Marcel Thieliant指出。
然而，全球经济前景转好，则支撑了日本的经济复苏。
政府周五公布另一份数据显示，2月工业生产较前月增加2.0%，创八个月来最快增速，显示最终需求正在上升。
2月工业生产增速高于路透调查中值预估的增长1.2%。1月工业生产修正后为下降0.4%。
日本长期迟滞的经济最近几个月显露出生机，出口和工业生产因全球需求的复苏而受益。
分析师预计今年稍后消费者物价增幅将升至接近1%。
这导致市场预期出现重大转变，路透调查中大多数分析师预计，日本央行的下一步行动将是开始缩减刺激规模。
不过由于通胀率距离日本央行的2%目标仍很远，总裁黑田东彦已表示，现在没有理由撤回该行的大规模货币刺激计划，也不用提高债券收益率目标。
日本央行官员强调，判断通胀的基础趋势是否在经济增长稳健的支持下正在加速时，将检视诸多不同的数据，而非仅限于核心CPI数据。官员们认为，薪资必须伴随物价上涨，通胀方能持续触及2%目标。
东京地区3月核心CPI较上年同期下滑0.4%，表明通胀上升的脆弱性。东京地区的通胀数据要比全国数据提早一个月揭晓。
日本央行对抗通缩图表：tmsnrt.rs/28KmQnX
(完)
(编译 王颖/龚芳/张若琪/陈宗琦；审校 李爽/白云/杜明霞)
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