焦点：日本核心CPI逾一年来首次上升 但离央行目标还很远

路透东京3月3日 - 日本1月核心消费者物价指数(CPI)逾一年来首次上升，拜能源成本升高所赐；但家庭支出大减，则显见经济增长和通胀率何以未达决策人士所设定的高目标。

美国保护主义升高，对日本及亚洲其他以出口为导向的经济体构成风险，因此企业有不愿加薪之虞。企业加薪被视为是经济持续增长的关键因素。

分析师表示，这也使得日本央行提振通胀率达到2%目标的努力受到打击。

周五公布的政府数据显示，包括油品但扣除生鲜食品的核心CPI较上年同期上涨0.1%，为2015年12月以来首次上升。

市场预估中值认为1月全国核心CPI持平。12月为下跌0.2%。

很多分析师预计，今年稍晚核心消费通胀率将迈向1%。但这距离央行目标仍有半程之遥。另一份数据显示，尽管就业市场进一步趋紧，但1月份日本家庭支出下降。

“受能源价格反弹以及日圆疲软影响，今年通胀会加速。但明年不会上升很多，除非薪资大幅上调进而刺激支出，”第一生命经济研究所经济分析师新家义贵称。

“通胀率达到2%的阻力依然强大，这意味着日本央行现阶段将维持超宽松货币政策，”他说。

**支出依然疲软**

日本政府周五开始发布一项新的消费者物价指标，其中剔除了较为波动的能源和生鲜食品、但包括加工食品的价格。政府称，由于剔除了一次性因素，新指标在追踪物价趋势时比较有用。

新指标在1月份较上年同期上升0.2%，表明近期日圆下跌推高了进口食品价格。

日本的低通胀仍然是扶持经济可持续复苏的最大障碍。

日本央行三年多来的大规模印钞举措，未能推动通胀加速上升，因为企业仍对提高工资犹豫不决。这迫使央行在去年彻底调整政策框架，使之更适合长期对抗通缩。

周五公布的其他数据凸显出这种两难困境。

日本1月失业率降至3.0%，许多分析师认为该水准接近充分就业。

但1月家庭支出较上年同期下滑1.2%，为连续第11个月下滑，表明消费者不相信薪资将增加。

日本第三季经济实现增长，分析师预计未来几个季度增速将加快，得益于新兴经济体改善拉动出口和工业生产近期增长。

但企业是否将因为经济成长温和改善而提高工资，从而形成消费者支出增加、企业投资增长及经济活动扩张的良性循环，则还不能确定。(完)