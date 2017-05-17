焦点：日本3月核心机械订单令人失望 凸显经济复苏的脆弱性

路透东京5月17日 - 日本3月核心机械订单较上月的增幅不及预期，且企业预计4-6月投资将下降，凸显出日本出口驱动型经济复苏的脆弱性。

但分析师称，该数据并不意味着日本资本支出增长趋势出现重大改变。日本经济正在复苏，资本支出也出现了温和但普遍的增长趋势。

外界认为机械订单波动性极大，是衡量未来六至九个月企业资本支出的先行指标。内阁府周三公布，3月核心机械订单较前月增加1.4%，为连续第二个月增长，但低于路透调查分析师的预估中值2.1%。

接受内阁府访查的企业预计，不包括船只和电气设备在内的核心机械订单，4-6月将下降5.9%，降幅大于第一季的下降1.4%。

前景疲弱暗示一些企业对于投资转持谨慎态度，因为美国总统特朗普保护主义政策对依赖出口的日本的影响具有不确定性。

农林中金总合研究所首席研究员南武志称，“全球经济的不确定性，特朗普的保护主义政策，以及欧洲的政局，均使机械订单疲弱。”

3月出口订单下降2.8%，为连续第二个月下滑，反映海外对工业、电子产品和通讯设备需求疲弱。

但包括南武志在内的许多分析师警告称不要过度解读订单暂时疲弱，指出了全球需求和企业景气回升的前景。

“3月的数据逊于预期，但也没有那么糟糕，”第一生命经济研究所首席分析师新家义贵说道。

“全球经济在复苏，企业景气指数在改善...我认为潜在趋势并未改变。”

日本内阁府维持对该指标的评估不变，称机械订单的回升趋势正在熄火。

日本经济已显现出活力迹象，全球需求上升令其出口和工厂产出从中受益。

决策者希望企业能利用部分获利来提高薪资和资本支出，帮助维持经济的温和复苏。

一项路透调查显示，日本1-3月经济料为连续第五季扩张；此项数据将于周四出炉。(完)