日本3月核心机械订单令人失望 前景变得黯淡

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京5月17日 - 日本3月核心机械订单较上月的增幅不及预期，令人怀疑近期表明经济复苏将持续的迹象。
内阁府周三公布，3月核心机械订单较前月增加1.4%，路透调查分析师的预估为增加2.1%。机械订单被视为是未来六至九个月企业资本支出的指标。
该数据表明，在美国总统特朗普保护主义政策，对以出口为导向的日本经济的可能影响存在不确定性的情况下，企业对投资仍裹足不前，在未来几个月或许会推迟资本支出。
接受内阁府调查的企业预测，4-6月核心机械订单料较前季减少5.9%。
1-3月核心机械订单较前季下滑1.4%。
3月核心机械订单较上年同期减少0.7%，路透调查预估为增加0.6%。
内阁府维持其对机械订单的评估不变，称机械订单的回升趋势正在熄火。(完)
(编译 戴素萍 审校 白云)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。