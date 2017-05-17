日本3月核心机械订单令人失望 前景变得黯淡

内阁府周三公布，3月核心机械订单较前月增加1.4%，路透调查分析师的预估为增加2.1%。机械订单被视为是未来六至九个月企业资本支出的指标。

该数据表明，在美国总统特朗普保护主义政策，对以出口为导向的日本经济的可能影响存在不确定性的情况下，企业对投资仍裹足不前，在未来几个月或许会推迟资本支出。