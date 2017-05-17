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国际财经 | 2017年 5月 17日 星期三 08:48 BJT

日本3月核心机械订单令人失望 前景变得黯淡

路透东京5月17日 - 日本3月核心机械订单较上月的增幅不及预期，令人怀疑近期表明经济复苏将持续的迹象。

内阁府周三公布，3月核心机械订单较前月增加1.4%，路透调查分析师的预估为增加2.1%。机械订单被视为是未来六至九个月企业资本支出的指标。

该数据表明，在美国总统特朗普保护主义政策，对以出口为导向的日本经济的可能影响存在不确定性的情况下，企业对投资仍裹足不前，在未来几个月或许会推迟资本支出。

接受内阁府调查的企业预测，4-6月核心机械订单料较前季减少5.9%。

1-3月核心机械订单较前季下滑1.4%。

3月核心机械订单较上年同期减少0.7%，路透调查预估为增加0.6%。

内阁府维持其对机械订单的评估不变，称机械订单的回升趋势正在熄火。(完)

(编译 戴素萍 审校 白云)

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