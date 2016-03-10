焦点：日本企业对投资者慷慨返现 但对员工吝啬加薪

2016年3月7日，日本东京，行人手握钱包、撑伞走在街头，身后是灯光组成的“现金”字样。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京3月10日 - 坐拥逾3万亿日圆现金的日本企业正在以创纪录的规模回购股票，但对于首相安倍晋三要求企业增加薪资和投资支出以支撑经济的呼声，企业却置若罔闻。

据汤森路透数据，光是在2月，从软银到日产等多家日企趁着股价较低的机会，宣布他们将共计回购价值93亿美元的股票，规模创2010年11月以来最高，从月度回购规模的角度看，过去30年里，只有五次比这次高。

日本最大企业都面临提高对投资者现金回报的压力，但如此规模的现金返还，使外界质疑以廉价现金激活经济增长的政策效果，而这个政策正是“安倍经济学”刺激计划的内容之一。

事与愿违，各大企业要么拿着现金不花(库存和现金余额都位于纪录高位)，要么就向股东返现，而没有去寻找投资前景。包括股息和回购在内的总股东回报位于纪录高点。

“对单独的企业来说，这或许是理性行为，但如果度没有把握好，有可能成为安倍经济学的败笔，”NLI基础研究所经济研究总监齐藤太郎说。

自从安倍上台以来，日本企业已回购或宣布计划回购超过790亿美元的股票。这些资金足以建造100座汽车厂或30座半导体厂。

回购股票的趋势几乎没有什么大幅降温的迹象，企业持续趁着股价处于低位之际进行回购。

与此同时，整体资本支出仍低于金融危机前的水平。

日本最大钢铁生产商新日铁住金 (5401.T) 2月宣布买回1,000亿日圆自家股票，占其在外流通股份逾4%。

该公司已拨备现金准备大幅整修在日本的设施，并将库存股增加视为未来的工具。该公司表示，在钢价不振的情况下，基本工资调升将使得固定成本增加。

**薪资成长迟滞**

由于大企业获利迭创新高，薪资原本可以成为便宜资金提振消费与成长的另一个管道。

但政府的加薪呼吁一直未获企业重视。政府希望企业加薪，以帮助消除自1990年代初期以来便困扰着日本的通缩心态。 去年经价格调整的薪资下滑0.9%，为连续第四年下滑。上个月的路透调整显示，有84%的大型企业今年计划的加薪幅度不到2%。

出于对裁员的担忧，丰田汽车(7203.T)工人仅要求每月基本薪资提高3,000日圆(不到27美元)，是去年的一半。丰田汽车的情况会给许多日本企业定下基调。

工会也对企业增加股票回购忍气吞声，没有一丝不满。

企业现金满满。根据政府数据，截至2015年3月的会计年度企业内部的储备为350万亿日圆(3.11万亿美元)，两年前则为300万亿。

相比之下，资本支出只有70万亿日圆，过去三年增加了5万亿日圆，但仍低于2008年全球金融危机前的76.8万亿日圆。

“基本问题是缺乏投资机会。由于日本经济增长前景减弱，许多企业难以找到投资之处，”瑞穗总合研究所资深分析师Hidenobu Tokuda表示。

日本企业股票回购：tmsnrt.rs/1T9Fmem (完)